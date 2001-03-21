58 yaşındaki Banu Alkan 31 yaşında sevgili buldu

58 yaşındaki Banu Alkan 31 yaşında sevgili buldu
21.3.2017 - 01:10

Banu Alkan, Kendisinden 27 Yaş Küçük Sevgilisi Olduğunu İtiraf Etti

58 yaşındaki seksi şarkıcı Banu Alkan, kendisinden tam 27 yaş küçük sevgilisi olduğunu Kanal D'nin 'Renkli Sayfalar' programında itiraf etti. Programın sunucuları şoke oldu.

Bir döneme damga vuran seksi şarkıcı ve oyuncu Banu Alkan Kanal D'nin 'Renkli Sayfalar' programında yeni aşkını itiraf etti. Alkan yeni sevgilisinin kendisinden tam 27 yaş küçük olduğunu söyledi.

58 YAŞINDAKİ BANU ALKAN 31 YAŞINDA SEVGİLİ YAPTI

58 yaşındaki şarkıcı Banu Alkan, 31 yaşında birini buldu. Bunu 'Renkli Sayfalar' programında itiraf eden seksi şarkıcı programın sunucuları Şule Zeybek ve Lerzan Mutlu'yu şoke etti.

BANU ALKAN'IN SEVGİLİSİ HALA OKUYORMUŞ

Banu Alkan, yeni sevgilisinin baş harfinin "M" ile başladığını kendisinin Los Angeles'da okuduğunu söyledi. Aşık olduğunu itiraf eden Alkan, "yeni sevgilisiyle çok az yaş farkım var" dedi.

BANU ALKAN EVLENMEK İSTİYOR.

Banu Alkan, 31 yaşındaki sevgilisi ile 6 aydır birlikte olduklarını ve evlenmek istediklerini söyledi.

 

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