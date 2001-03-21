Acun'un amcası istedi... Nusret cami ve külliye yapıyor

Acun'un amcası istedi... Nusret cami ve külliye yapıyor
7.6.2017 - 17:44

AK Parti Milletvekili ve aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın amcası olan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın önerisiyle Nusret Gökçe’nin Şenkaya Paşalı’ya yaptıracağı külliyenin temel atma töreni 10 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Seçim çalışmaları kapsamında Şenkaya İlçesi Paşalı Köyünde eksikliği fark eden TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın amcası da olan Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, köye camii yapılması için ünlü işletmeci Nusret Gökçen’e öneride bulunmuştu. Ilıcalı’nın önerisiyle Gökçe, doğduğu köy olan Paşalı’ya külliye inşa etmeye karar verdi. 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan külliye; camii, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasılhane den oluşacak. Külliye’nin temel atma töreni Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Nusret Gökçe’nin katılımıyla cumartesi günü Şenkaya’da vatandaşlarla birlikte yapılacak iftarın ardından Paşalı’da gerçekleştirilecek.

Acunun amcası istedi... Nusret külliye yapıyor

Ak Parti milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

 Önerimizi kabul edip doğduğu köye külliye yapmaya karar veren Nusret Gökçe’yi tebrik ediyorum diyen Ilıcalı, Paşalı’ya yapılacak külliyenin ilginç hikayesini "Nusret Bey’in işletmesinde iftar yaptığımızda namaz kılmak için seccade istedim. Çalışanlar restorantta seccade olmadığını söylediklerinde biraz şaşırarak; aslında Şenkayalı hemşehrilerimiz arasından genelde hoca çıkar. Şenkayalı hemşehrimin işletmesinde seccade olması lazım dedim. Sonraki akşam Nusret Bey beni davet etti ve mekanda artık seccade bulundurduklarını söyledi. Bende mekanda artık seccade olduğuna göre memleketin Paşalıya’da külliye yakışır diye öneride bulundum. Ve Allah razı olsun önerimizi kabul edip Külliye yapmak için karar verdi. Cumartesi günüde inşallah temel atma törenini gerçekleştireceğiz" cümleleriyle anlattı.

Acunun amcası istedi... Nusret külliye yapıyor

 

 
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