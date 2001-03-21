Acun'un amcası istedi... Nusret cami ve külliye yapıyor

Ak Parti milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

Önerimizi kabul edip doğduğu köye külliye yapmaya karar veren Nusret Gökçe’yi tebrik ediyorum diyen Ilıcalı, Paşalı’ya yapılacak külliyenin ilginç hikayesini "Nusret Bey’in işletmesinde iftar yaptığımızda namaz kılmak için seccade istedim. Çalışanlar restorantta seccade olmadığını söylediklerinde biraz şaşırarak; aslında Şenkayalı hemşehrilerimiz arasından genelde hoca çıkar. Şenkayalı hemşehrimin işletmesinde seccade olması lazım dedim. Sonraki akşam Nusret Bey beni davet etti ve mekanda artık seccade bulundurduklarını söyledi. Bende mekanda artık seccade olduğuna göre memleketin Paşalıya’da külliye yakışır diye öneride bulundum. Ve Allah razı olsun önerimizi kabul edip Külliye yapmak için karar verdi. Cumartesi günüde inşallah temel atma törenini gerçekleştireceğiz" cümleleriyle anlattı.