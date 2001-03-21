Ali Ağaoğlu çııtır sevgilisi ile gecelere aktı

Ali Ağaoğlu sevgilisi ile gecelerde

Ünlü işadamı, elini öpmeye çalışan vale yüzünden zor anlar yaşadı.Ali Ağaoğlu, genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar’la önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Önce Lucca’da vakit geçiren çift, oradan Etiler Fenix’e geçti.

Mekana girmeden önce muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü işadamı, aralık ayında Çırağan Sarayı’nda, ardından Uludağ’da düğün yapan kızı Sena ve damadı Koray Kırcal için “Başka düğün olacak mı?” sorusuna, “İki düğün yaptık. Damada müebbeti kilitledik” yanıtını verdi.

Gittiği mekanlarda ilgiyle karşılaşan Ali Ağaoğlu, bir mekanda elini öpmeye çalışan vale karşısında zor anlar yaşadı. Elini öptürmeyen işadamı, hızla mekana girdi.