Arabistan'da başını açan Uzerli'nin başı büyük dertte...

Oyuncu Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da kendi adını taşıyan kozmetik markasının tanıtımı için Suudi kadınlarla bir araya geldi.

Meryem Uzerli, kanunlar gereği gezi boyunca eşarp kullandı. Uzerli başörtülü fotoğraflarını sık sık paylaştı. Ancak bir ara erkeklerin de olduğu bir mekanda başı açık selfie çekerek yasağı deldi. Bazı Suudi kadınlar da başını açıp Uzerli ile birlikte selfie çekti. Uzerli, Suudi kadınlarla başı açık çektirdiği Selfie'yi Instagram hesabından paylaştı.Bu sırada tanıtımın yapıldığı mekanda erkekler de bulunuyordu. Suudi Arabistan kanunlarına göre kadınların kamusal alanda özellikle erkeklerin bulunduğu alanlarda başlarını açmaları kesinlikle yasak. Bunun tespiti halinde başını açan kadınlara Suudi yasaları gereği kırbaç gibi çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Uzerli'nin bu fotoğrafı Suudi yetkililer tarafından ülkeden çıkmadan görülürse Uzerli'ye Suudi kanunları gereği yaptırım uygulanabilir. Kaynak:tr.sputniknews.com