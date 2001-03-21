Asena sevgilisiyle el ele

Usta sanatçı Semiha Yankı, önceki akşam 'Timeless Moments' adlı konserde hayranlarıyla bir araya geldi. Sahneye transparan bir kıyafetle çıkan Yankı, genç kızlara taş çıkardı.

60 yaşındaki şarkıcı, giydiği cesur kıyafet ile izleyicileri şaşırttı. Ünlü şarkıcının, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğu görüldü.



"45 SENE SONRA TARKAN'DAN BAŞKASI HATIRLANMAZ"

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yankı 'nın, "Yaklaşık 45 senedir bu işi yapıyorum, bugün hala adım geçiyorsa ne mutlu bana. Bence yeni dönem sanatçılardan sadece Tarkan'ın adı 45 sene sonra anılacak. Ondan başkası hatırlanmaz" şeklindeki açıklaması yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.







"ÇOK MUTLUYUM"



Oryantal Asena ile sevgilisi Hasan Dere de Semiha Yankı'nın Frankie'deki konserini izlemeye birlikte gitti. Dere ile el ele oturan Asena, sevgilisinin evli olduğu haberleriyle ilgili konuşmaktan kaçındı: "Konuşmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim, çok mutluyum."







Asena, Hasan Dere'nin boşanıp boşanmayacağı ile ilgili ısrarlı sorular karşısında, "Bütün olanlar yargıya intikal etmiş durumda" demekle yetindi.