Asena sevgilisiyle el ele

Asena sevgilisiyle el ele
23.3.2017 - 02:49

Usta sanatçı Semiha Yankı, önceki akşam 'Timeless Moments' adlı konserde hayranlarıyla bir araya geldi. Sahneye transparan bir kıyafetle çıkan Yankı, genç kızlara taş çıkardı.

Oryantal Asena ile evli sevgilisi el ele

 60 yaşındaki şarkıcı, giydiği cesur kıyafet ile izleyicileri şaşırttı. Ünlü şarkıcının, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğu görüldü.

"45 SENE SONRA TARKAN'DAN BAŞKASI HATIRLANMAZ"

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yankı 'nın, "Yaklaşık 45 senedir bu işi yapıyorum, bugün hala adım geçiyorsa ne mutlu bana. Bence yeni dönem sanatçılardan sadece Tarkan'ın adı 45 sene sonra anılacak. Ondan başkası hatırlanmaz" şeklindeki açıklaması yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.



"ÇOK MUTLUYUM"

Oryantal  ile sevgilisi Hasan Dere de 'nın Frankie'deki konserini izlemeye birlikte gitti. Dere ile el ele oturan Asena, sevgilisinin evli olduğu haberleriyle ilgili konuşmaktan kaçındı: "Konuşmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim, çok mutluyum."



Asena, Hasan Dere'nin boşanıp boşanmayacağı ile ilgili ısrarlı sorular karşısında, "Bütün olanlar yargıya intikal etmiş durumda" demekle yetindi.

Önceki Haber
MAGAZİN HABERLERİ
Sonraki Haber
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler

    Çok Okunan Haberler

    Son Yorumlanan Haberler
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Melek Baritoğlu
      ; ;