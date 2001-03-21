Aslışah Alkoçlar 1000 dolar bahşiş verdi

"HELAL OLSUN GURUR DUYDUM"

Alkoçlar, Koray Avcı'nın 'Hoşgeldin' şarkısını Türkçe seslendiren Ugandalı Benjamin adlı genci çok beğendi. Sosyetik güzel, Türkçe öğrenen Ugandalı gencin videosunu "Helal olsun gurur duydum" notuyla Instagram'da paylaştı.

4 BİN LİRA VERDİ

Alkoçlar, gencin hayallerine bir adım daha yaklaşabilmesi için de ona bin dolar (yaklaşık 4 bin lira) verdi.