İşte Benim Stilim'in sansasyonel yarışmacısı Bahar Candan, Faik Öztürk'e ismiyle hitap edince jüri üyelerinin tepkisiyle karşılaştı...İşte Benim Stilim 7. Sezon 24 Mart 2017 Cuma günü yayınlanan 101. bölümünde Bahar Candan önce yarışmacıları sonra jüriyi sinirlendirdi.



NUR YERLİTAŞ ÇOK SİNİRLENDİ



İvana Sert, Bahar'ın saygısızlığından dolayı Faik Öztürk'ten özür dileyince Bahar saygısızlık yaptığını düşünmediğini söyledi ve Faik Öztürk'e "Faik" diye hitap etti. Bunun üstüne Nur Yerlitaş sinirlendi ve Bahar'ı sert bir dille uyardı. Bahar ile jüri arasında gerginlik yaşandı.Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği programın jüri kadrosunda; Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez ile Kerimcan Durmaz yer alıyor. Yarışmacılar, Türkiye’nin en zorlu jüri üyelerinden geçer not almak için kıyasıya yarışıyor.