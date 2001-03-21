Modacı Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu

Modacı Barbaros Şansal, attığı tweet nedeniyle yargılandığı davada 6 ay 20 gün hapis cezasını çarptırıldı. Ceza ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Umut Tepe tarafından, Şansal'ın yılbaşı gecesi yayınladığı videoya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti "mağdur", 7 kişi ''ihbar eden'', Şansal da "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

2 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Modacı Barbaros Şansal'ın yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 102. maddesine de atıf yapılan iddianamede, ''Düşünce ve ifade özgürlüğünün sadece toplumda beğenilen, kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edecek olanlar için de geçerli sayılması ve bunun demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından olan çok seslilik, tolerans ve hoşgörünün gereği olduğunun vurgulanmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

DAHA ÖNCEKİ DAVANIN BU DOSYAYLA BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

İddianame, şüpheli Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan daha önce açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesi talebiyle İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.