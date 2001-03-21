Yeni yıla girmemizle birlikte 2017 modası da bayanların üzerinde yerini almaya başladı. Ancak bayan giyim’de 2017 trendleri neler olacak diye düşünüyorsanız çok fazla yorulmadan Jimmy Key ile modayı çok kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. 2017 girdikten hemen sonra kış aylarını yaşıyor olmamız ile modanın ilk etapta kışlık ve uzun elbise modelleri ile kendisini göstermesi zaten kaçınılmazdı ve biz tabi ki modanın kalbinin attığı en kaliteli internet sitesi olmanın avantajı ile sizlere daha iyi hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Moda ile Gelenler

Yeni yılda moda kendisini renkler ile göstermeye başladı sonrasında ise tarzlar, modeller ve kombinler ortaya çıktı. Bu senenin en önemli renkleri tahtını hiç bir zaman bırakmayan siyah, asaletin ve kadınlığın simgesi olan kırmızı, sakinliğin ve yüceliğin simgesi olan kahverengi ve gecelerin vazgeçilmezleri arasında olan mavi oldu. Tabi ki modanın yaz ayları ile devam edecek olması yazlık kıyafetlerin de şimdiden merak edilmesine sebep olmaktadır.

Yaz aylarına geçiş yaparken yine aynı renklerin farklı ve daha açık tonlarda kullanılması ile kendini gösterecek olması zaten kaçınılmazdı. Koyu tonların hâkim olduğu 2017 modasında en önemli tarzlar ise resmiyeti seven ancak rahatlık ve güzelliğinden asla ödün vermeyen kadınların; klasik kumaştan ancak spor kesimlere sahip, üstünüzde hırka ve t-shirt'ler ile salaş bir görünüm yansıtılırken, altta ciddiyetinizi koruyacak ağır ve dar pantolonlar ile asil bir duruş sergilemenizi sağlayacak tarzlardır.

Doğru Model Doğru Kombin

Tabi ki modayı takip etmek kadar modaya uygun olan kıyafetlerinizi birbiriyle uygun modeller ile kombinleyebilmek de çok önemlidir. Mesela dar bir pudra renkli pantolonun üzerine giyeceğiniz etek ucu şifon tasarımlı v yaka bir triko ile yaptığınız kombin ile fazlasıyla asil ve ağır görünebilirsiniz. Aynı zamanda modaya uygun bir siyah tayt ile birlikte asimetrik kesimli triko tunik tercihiniz hem rahatlığınızdan hem keskin duruşunuzdan ödün vermeden yapılabilecek en başarılı kombinlerden birisidir.

İsterseniz de ben şık görünmeliyim ancak rahat olmalıyım diyenlerdenseniz, mavi tonlarında çiçek desenlerine sahip dar bir pantolonun üzerine şifon püsküllü bir gömlek onun üzerine de yine pantolon tonlarında ancak parlak lacivert bir ceket giyerek şıklığınızdan ödün vermeden hem modaya uygun hem rahat giyinmeyi başarabilirsiniz. Doğru kombin yapmakta zorlanan ve karar veremeyen bayanlar için 2017 yılında hem modaya hâkim hem de çok satanlar arasında kolayca bulabileceğiniz yeni ürünlerimiz sayesinde zorlanmadan ve dilediğiniz ürünlerin kombinlenmiş halini bulabilirsiniz.

İstediğiniz şekilde mankenler üzerinde ki görsellerde bulunan ürünlerimizi dilediğiniz beden ve renkte temin ederek bizim sizler için hazırlamış olduğumuz hazır kombinlerden de faydalanabilirsiniz. Sizlere her yıl yenilenen modayı öncü olarak takip ederek sunmak bizim için bir gurur kaynağıdır. Jimmy Key sitesi olarak modayı takip etmek için bizi takip etmeniz yeterli olacaktır.