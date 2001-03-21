Berna Laçin, "Hayırlı kandiller" dedi, hakarete uğradı

Berna Laçin, "Hayırlı kandiller" dedi, hakarete uğradı
31.3.2017 - 08:09

Berna Laçin, "Hayırlı kandiller" yazdı, hakarete uğradı

. Sanatçı Berna Laçin, Regaip Kandili dolasıyla attığı 'Hayırlı kandiller' tweeti yüzünden hakarete uğradı.

 
Berna Laçin, Hayırlı kandiller yazdı, hakarete uğradı
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 Sanatçıyı takip eden bir şahıs, Laçin'in bu tweetine küfürlü bir cevapta bulundu. Bunun üzerine Berna Laçin, küfürbaz şahsın tweetini paylaşarak ona cevap verdi.

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından Regaip Kandili nedeniyle "Hayırlı kandiller" mesajı yazınca, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından hakarete uğradı. Laçin, olay sonrasında "Hayırlı kandiller" diyene ana avrat küfreden dindarlar, bizim dindarlarımız…" yorumunda bulundu.

ÇILDIRTAN TWEET

Berna Laçin, Twitter ve Instagram adresinden "Hayırlı kandiller" mesajına "Berna bu mübarek gün kaşarlık yapma gene. Kandilin mübarek olsun de. Bırak şu sosyal mesaj vermeyi" şeklindeki hakaret içeren Twitter kullanıcısına "Hayırlı kandiller" demek de suç! Neymiş, kandilin kutlu olsunmuş! 3 ay önce bunu ben desem "gavur" ilan edilirdim. Doğum günü mü bu, kutlayalım!" ifadeleriyle tepki gösterdi. Sanatçı hakeret eden şahsın adını ve yazdıklarını paylaşmayı da ihmal etmedi

 

.Berna Laçin, Hayırlı kandiller yazdı, hakarete uğradı

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