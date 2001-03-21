Boşanma sonrası 45 kiloya düştü

5.6.2017 - 23:50

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ile 9 yıllık evliliğini sonlandıran Sinem Gedik'in, üzüntüden 45 kiloya düştüğü iddia edildi.

Mustafa Ceceli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ocak ayından bu yana ayrılık sürecinin devam ettiği anlaşılan ünlü popçu ile Sinem Gedik, anlaşmalı olarak 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Ceceli'nin, sosyetik güzel Selin İmer ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkımış ve bu ilişkisini evliliğe taşıyacağını duyurmuştu.

Uçankuş’ta yer alan habere göre; Mustafa Ceceli’nin, "Selin İmer'le olan fotoğraflarını basına sızdırdığı" suçlamasını yönelttiği eski eşi, sıkıntıdan 45 kiloya düştü.

Boşanma sürecinin ardından evinden dışarı çıkmayıp sürekli ağlayan Sinem Gedik'in, uzun zamandır süren bu sıkıntıların ortaya çıkmasının ardından büyük üzüntü yaşadığı ileri sürüldü.

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