Bülent Ersoy 61 bavulla döndü

Bülent Ersoy 61 bavulla döndü
12.6.2017 - 00:15

Show TV'de yaz aylarında yayınlanacak 'Dünya Güzellerim' programının çekimleri için Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'la birlikte bir süredir Mumbai'de olan Bülent Ersoy, Atatürk Havalimanı'nda çok ilginç bir görüntüye imza attı.

İlk bölümü 21 Haziran'da ekranlara gelecek 'Dünya Güzellerim' adlı program için bir ay önce Hindistan-Mumbai'ye giden Bülent Ersoy, Türkiye'ye döndü.

40 bavulla yola çıkan usta sanatçının, 61 bavulla gelmesi dikkati çekti.

370 BİN TL'LİK ALTIN SIRMALI HİNT KUMAŞI

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı, Hindistan'dan 370 bin TL'lik altın sırmalı Hint kumaşı aldı.

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Bülent Ersoy 61 bavulla döndü Bülent Ersoy 61 bavulla döndü Bülent Ersoy 61 bavulla döndü Bülent Ersoy 61 bavulla döndü
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