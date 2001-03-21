Burcu Biricik'den duygusal veda

1.6.2017 - 12:30

Kanal D'nin sevilen dizisi Hayat Şarkısı ekrana veda ediyor.

Dizinin başrol oyuncularından burcu Biricik, ekiple çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına duygusal bir veda notu yazdı...

"Yüzlerin tek tek seçilmesine gerek yok bu ekip böyle birlikte güzel. Her şey çok güzel başladı, çok güzel bitti. Dostluğunuza, insanlığınıza, emeğinize bin teşekkür! Bir de 57 bölüm bizi hiç yalnız bırakmayan, başından beri hep destek olan sizler... Siz, biz, hepimiz çok güzeldik. Çok çok teşekkürler..."

Burcu Biricik veda etti

 

 
 

 

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