Candan kardeşlerin maç kıyafeti olay oldu

4.6.2017 - 00:54

Bahar-Nihal Candan kardeşler, Fernbahçe ile Darüşşafaka Doğuş takımları arasında oynanan basketbol maçını tribünden izledi. Ünlü kardeşler, giydikleri kıyafet ile herkesi şaşırttı.

Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off serisinde Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçı izleyenler arasında günlerce magazin gündemini meşgul eden Bahar-Nihal Candan kardeşler de vardı.

'3 Adam'dan Eser Yenenler ve poçu Murat Boz'la eğlendikleri gece günlerce konuşulan ‘İşte Benim Stilim'in eski yarışmacıları, bu kez basketbol maçında giydikleri kıyafet ile gündem oldular.

Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret