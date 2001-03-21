Candan kardeşlerin maç kıyafeti olay oldu

Bahar-Nihal Candan kardeşler, Fernbahçe ile Darüşşafaka Doğuş takımları arasında oynanan basketbol maçını tribünden izledi. Ünlü kardeşler, giydikleri kıyafet ile herkesi şaşırttı.

Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off serisinde Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçı izleyenler arasında günlerce magazin gündemini meşgul eden Bahar-Nihal Candan kardeşler de vardı.

'3 Adam'dan Eser Yenenler ve poçu Murat Boz'la eğlendikleri gece günlerce konuşulan ‘İşte Benim Stilim'in eski yarışmacıları, bu kez basketbol maçında giydikleri kıyafet ile gündem oldular.