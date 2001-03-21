Çelik'ten flaş genelev çıkışı

Kariyerinin 17. albümünü 4 yıl aradan sonra 2017'nin Şubat ayında çıkaran Çelik Erişçi katıldığı radyo programında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Şarkıcı Çelik Karadeniz FM'de Emrullah Gül'ün sunduğu “Kısa Devre” programına konuk oldu. Çelik başından geçen ilginç olayları da anlattığı programda şunları söyledi: “İşte Beni Sitilim Programına çıktım insanlar “Senin orada ne işin var” diye tepki gösterdiler, bana Geneleve gitmiş muamelesi yaptılar. Ben ana haber bültenlerine mi çıkayım, herkesi memnun etmem imkansız. Kimin ne izlediğini bilmiyorum Evlilik programlarına da çıkarım Moda programlarına da sonuçta Televizyon kanalı en kötü ne yapabilirler ki” dedi.

‘TAŞ DEVRİNDEN KALMA ŞARKILAR’

Radyocu Emrullah Gül'ün sorularını cevaplayan sanatçı Çelik gelen mesajlarda bazen “Sen Neden Yaşıyorsun sen öl, varlığın suç” diyen manyak tipler var onlara da anlam veremiyorum. Daha önce yaptığım projelerde bazen çıplak poz verdim bazen kadın kılığına girdim verdiğim mesajı aldılar mı almadılar mı bilmem, tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar beni ilgilendirmez ben horozum işime bakarım, işimi iyi yaparım herkes payına düşeni alır” dedi. İzel Çelik Ercan üçlüsü ile ilgili gelen mesaja ise “taş devrinden kalma şarkılar” yorumunu yaptı.