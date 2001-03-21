David Beckham'ın son hali şaşırttı

David Beckham'ın son hali şaşırttı
29.3.2017 - 10:05

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, yeni çekilen film için kamera karşısına geçti.

Dünyanın en popüler eski futbolcularından biri olan David Beckham, sinemada boy gösterecek.

İngiliz futbolunun efsanesi Beckham, Türkiye'de 12 Mayıs 2017'de gösterime girecek olan Kral Arthur filminde rol alacak.

TANINMAYACAK DERECEDE DEĞİŞTİ

Filminden ilk görüntüsü de paylaşıldı. Beckham'ın makyajlı hali ise tanınmayacak dereceye getirilmiş.

ÜNLÜ İSİMLERLE BOY GÖSTERECEK

Filmin kadrosunda Charlie Hunnam, Annabelle Wallis, Hermione Corfield, Katie McGrath gibi birçok önemli oyuncu yer alıyor.

David Beckham'ın son görüntüsü şaşırttı

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