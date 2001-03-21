Demet Akalın'dan, Oğuzhan Koç'a sert sözler

29.5.2017 - 00:56

Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden '3 Adam' ekibinden Oğuzhan Koç'a yüklendi.

Şarkıcı Demet Akalın, geride bıraktığımız günlerde eser yenenler üzerinden 3 adam’a yüklenmiş ve onları sevmediğini söylemişti. Akalın’ın bu çıkışına, sessizliği Oğuzhan Koç bozdu. Katıldığı bir etkinlikte Gülşen’in ‘Bangır Bangır’ şarkısıyla Demet Akalın’a gönderme yapan Koç’a, Akalın’ın yanıtı gecikmedi. Demet Akalın, Oğuzhan Koç’un yanıtını taşıyan bir gazete kupürünü sosyal medya hesabından paylaşarak adeta yerden vurdu.

İşte Akalın’ın yazdığı o metin: “Koç’um sana şu kadar söyleyeyim; İşte bu yüzden sevilmiyorsunuz. Ödül aldığım bir üniversitenin töreninde de benimle (sözde) sağlam dalga geçmiştiniz! Sen de o sevimli ikilinin yanında güzel şarkılarınla erime bence! Ben kimseye boşuna sallamam! Ha ortak kulis yoktu demişsin, ben ekmek yediğim kulislerde alem yapmadığım için hatırlamaman normal! Neyse benden tavsiye yine de sen onlara uyma!”

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