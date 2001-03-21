Demet Akalın Gülşen’e 100 bin liralık hediye aldı

31.5.2017 - 14:09

Yeni yaşını sevdikleriyle kutlayan Gülşen, Demet Akalın'dan 100 bin liralık bir hediye aldı.

Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülşen 29 Mayıs'ta 41 yaşına girdi. Dostlarıyla birlikte bir parti veren ve o anlardan görüntüler de paylaşan Gülşen bu özel gecede çok pahalı hediyeler de aldı. Bunlardan biri Demet Akalın’ın aldığı bilezik modelli saat oldu.

Demet Akalın’dan Gülşen’e 100 bin liralık hediye

100 BİN TL'LİK SAAT HEDİYE ETTİ

Akalın’a ücret almadan şarkı verdiği bilinen Gülşen’in bu jestinin altında kalmayan Akalın ona ünlü bir markanın yılan tasarımlı saatini hediye etti. Bu saatini sevenleriyle paylaşan Gülşen’in kolunda 100 bin lira taşıdığı ortaya çıktı. Saatin taşlı modelleri 150 bin lirayı buluyor.

Demet Akalın’dan Gülşen’e 100 bin liralık hediye

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