Demet Akalın Gülşen’e 100 bin liralık hediye aldı

Yeni yaşını sevdikleriyle kutlayan Gülşen, Demet Akalın'dan 100 bin liralık bir hediye aldı.

Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülşen 29 Mayıs'ta 41 yaşına girdi. Dostlarıyla birlikte bir parti veren ve o anlardan görüntüler de paylaşan Gülşen bu özel gecede çok pahalı hediyeler de aldı. Bunlardan biri Demet Akalın’ın aldığı bilezik modelli saat oldu.