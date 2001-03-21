Deniz Seki az önce tahliye oldu

Deniz Seki tahliye oldu 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan üç yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Deniz Seki tahliye oldu. Seki, "Mutluyum. Biraz dinlenmek istiyorum. Sabahtan beri buradasınız, çok teşşekür ediyorum" dedi.

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman, ünlü şarkıcının özel eşyalarını kolilerle cezaevinden dışarı çıkardı. Ünlü şarkıcının hayranları, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde toplandı. DENİZ SEKİ NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?



2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı. Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozuldu ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme, Seki'nin yakalama kararını tutukluluğa çevirdi. Seki aleyhine 18 Şubat 2010 tarihinde uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini istedi.

Deniz Seki'nin eşyaları cezaevinden çıktı

'Uyuşturucu temin etmek' suçundan tutuklanan Deniz Seki’nin tahliyesi için birkaç saat kaldı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alınıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Deniz Seki bugün tahliye oluyor.

3 KUTU EŞYASINI ALDI Nişanlısı Faruk Salman, sabahın erken saatinde cezaevine gitti ve Deniz Seki'nin eşyalarını aldı. Salman, Deniz Seki'nin cezaevinden kitaplarını ve özel eşyalarını 3 koliyle eve yolladı. ADLİYEDEN EVRAKLAR BEKLENİYOR Deniz Seki'nin avukatı; "Her şey tamam, işlemleri sürüyor. Adliyeden evrak bekliyoruz, evraklar gelir gelmez Deniz Seki özgürlüğüne kavuşacak." dedi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alınıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Deniz Seki bugün tahliye oluyor.

“Uyuşturucu ticaretine yardım etmek” suçlamasıyla yargılanan ve suçlu bulunan Deniz Seki, 2014 yılından bu yana kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden bugün tahliye oluyor.

Olayın geçmişi

2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı. Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozuldu ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 218 gün cezaevinde geçiren Seki, ilk duruşmadan tahliye edildi. Sonrasında cezası onanan sanatçı hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seki 16 Kasım 2014'te tekrar cezaevine gönderildi