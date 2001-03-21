Deniz Seki basın toplantısında kitap reklamı yaptı

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Deniz Seki, kitabının reklamını yapmayı ihmal etmedi.
Uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan Deniz Seki, 2,5 yıllık cezasının ardından özgürlüğüne kavuştu.
Deniz Seki, basın toplantısınında gözyaşlarını tutamadı
Önceki gün tahliye olan Deniz Seki, bugün kameralar karşısına geçti.
Basın toplantısına cezaevi sürecinin çok zor geçtiğini belirterek başlayan Seki, sevenlerine ve kendisini destekleyenlere teşekkür etti. "Hiç haketmediğim ve işlemediğim suçtan dolayı bana böyle bir ceza verdiler" diyen Seki, cezaevinde kaldığı 3 yıl 2 ayın çok ilginç bir hayat deneyimi olduğunu kaydetti. Çok duygulandığını ve heyecanlandığını söyleyen Seki, gözyaşlarına boğuldu.
İşte Deniz Seki'nin açıklamaları:
*Söyleyecek çok şeyim var ama iki saniye bakışmamız bile ne demek istediğimi anlatıyor sanırım. Sizden bir tek şey rica ediyorum. Bana kilo almış diyebilirsiniz, yorgun gözüküyor diyebilirsiniz. Ama ne olur canımı yakmayın, daha canımı acıtmayın. Biraz daha yumuşak dille bahsederseniz benden... Bazı şeyler canımı acıtıyor.
*Evime gitmek istiyorum. Köpeğim Haydut’u çok özledim. Sonra bir yerlere gitmeyi planlıyoruz. Annem ben içerideyken çok büyük rahatsızlık geçirdi. Annemi çok özlemişim. Annemin göğsünde annemle hasret gideriyorum. Şu anda nereye gideceğim belli değil ama ülkemde olacağım.
YAKINDA EVLİLİK OLACAK
*Yakında evlilik olacak ancak tarihi belli değil. Sanki bütün evren benim için çalışıyor. Ağaçlar, çiçekler böcekler ve bütün insanlar ben mutlu olayım diye uğraşıyor sanırım. Gece uyuyamadım. Yadırgamadım ama mutluluktan uyuyamadım.
DENİZ SEKİ'NİN GÖZYAŞLARI
Tahliye olduktan 2 gün sonra basın toplantısı düzenleyen Deniz Seki, gözyaşlarına hakim olamadı.
Seki; basın toplantısında, cezaevinde geçirdiği günleri anlattığı kitabın reklamını da yaptı.
Kitabının kapağının yer aldığı platformun önünde konuşan Deniz Seki, "Kahvenizi elinize alın, okurken benim oradaki yolculuğuma çıkıyorsunuz. Kendimin kişisel yolculuğumu anlattım. Orada yaptığımız yemekleri anlattım." ifadelerini kullandı.
Deniz Seki, uyuşturucu satıcısı olmadığını belirterek suçsuz yere cezaevinde kaldığını da sözlerine ekledi.