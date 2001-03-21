Deniz Seki hapisten çıkınca bakın ilk ne yapacak

Deniz Seki hapisten çıkınca bakın ilk ne yapacak
3.6.2017 - 12:50

Menajeri, Deniz Seki için yapılacaklar listesi hazırladı..

Menajeri, Deniz Seki için yapılacaklar listesi hazırladı

Menajer Özgür Aras, pazartesi günü tahliye olacak Deniz Seki için yapılacaklar listesi hazırladı. Listede iş teklifleri, yayla tatili, teşekkür edilecekler yer alıyor.

Menajeri, Deniz Seki için yapılacaklar listesi hazırladı..
HT Magazin'nin haberine göre; Pazartesi günü saat 12.00'de özgürlüğüne kavuşacak Deniz Seki'yi menajeri Özgür Aras yapılacaklar listesinin yer aldığı bir dosyayla karşılayacak.

Menajeri, Deniz Seki için yapılacaklar listesi hazırladı


 

Dosyanın ilk bölümü, ünlü şarkıcıya gelen iş tekliflerinden oluşuyor.

Menajeri, Deniz Seki için yapılacaklar listesi hazırladı

Teklifler arasında 2 milyon 400 bin TL önerilen 20 konserlik Türkiye turnesi, oyunculuk, reklam filmi ve hayatının belgesel haline getirilmesi yer alıyor. Seki iş listesini inceleyip tek tek konuşarak kararını verecek.İkinci bölüm Seki'nin nişanlısı Faruk Salman'la çıkacağı tatil için alternatiflerden oluşuyor.

Menajeri, Deniz Seki için yapılacaklar listesi hazırladı

"Dışarı çıkınca çimleri öpeceğim" diyen Seki, cezaevinde en çok özlemini çektiği yayla tatili yapacak.

Rize, Kaz Dağları ve Karadağ seçeneklerinin yer aldığı listeden seçim yapacak.

İş ve tatil kararından sonra, 2 buçuk yıl boyunca kendisine destek olan listedeki kişileri arayıp teşekkür edecek.

Önerilen yüksek rakamlara rağmen özel röportaj taleplerini kabul etmeyen sanatçı, toplantının ardından nişanlısıyla tatile çıkacak.

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