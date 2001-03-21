Deniz Seki serveti tepti

Deniz Seki’nin önceki gün tahliye olmasıyla birçok mekan ve otel ünlü sanatçının peşine düştü. Seki, Kıbrıs’taki bir otelin Ramazan Bayramı’nda sahne alması için yaptığı 500 bin TL’lik astronomik teklifi ‘Ailemle vakit geçireceğim’ diyerek elinin tersiyle itti!

Önceki gün tahliye olan Deniz Seki, 2 buçuk yıl sonra özgürlüğüne kavuştu… Cezaevinde kaldığı süre boyunca manevi olarak kendisini arındıran sanatçı, tahliye olur olmaz gelen servetlik teklifleri elinin tersiyle itti. Ailesi ve dostlarıyla hasret gidermek isteyen Seki, Şişli'deki Fairmont Quasar Hotel'e çekilip sevdikleriyle bir araya geldi.

HASRET GİDERECEK

Seki, cezaevinden çıkar çıkmaz canlı yayına katılması için teklif edilen 50 bin TL'yi reddetti. Ünlü sanatçıya,Kıbrıs'taki bir otel de Ramazan Bayramı'nda sahne alması için 500 bin TL teklif etti. Ancak Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle geçirmek isteyen sanatçı, "Uzun süre sonra sevdiklerimle bayram yapmak için sabırsızlanıyorum. Benim en büyük servetim ailem" diyerek bu astronomik ücreti de düşünmeden geri çevirdi.

5 AĞUSTOS KONSERİ...

Menajeri Özgür Aras aracılığıyla şimdilik ilk konserinin tarihini de açıklayan Deniz Seki, 5 Ağustos'taHarbiye Açıkhava'da sahne alacak. Seki'nin otel yerine Harbiye'de sahne almak istemesinin özel bir nedeni var. Seki, bilet fiyatlarının 218 ile 51 TL arasında değiştiği konserde başta fan klüp üyeleri olmak üzere binlerce hayranıyla bir araya gelmek istiyor. Ünlü sanatçı 26 Ağustos'ta da Ankara'daki bir mekanda Berkay'la aynı sahneyi paylaşacak.. (Takvim)