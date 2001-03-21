Deniz Seki’ye müjdeli haber! Tüm icra borçlarını...

31.5.2017 - 23:48

Kasım 2014'ten bu yana Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde bulunan Deniz Seki, 5 Haziran Pazartesi günü özgürlüğüne kavuşacak. Kesinleşen cezasının 3,5 yılını hapiste geçiren ünlü şarkıcının bu sevincine icra borcu gölge düşürmüştü. Ancak Seki, cezaevinden çıkmasına 5 gün kala kardeşi Serkan Seki'den müjdeli haber aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre; 30 Mayıs 2014'te evinden çıkan ve 30 aydır tutuklu olan Deniz Seki'nin, 2007 model kapalı kasa bir aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz bulunuyordu.

Bu icralardan 1.'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş Vergi Dairesi adına koyduğu haciz, ikincisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Dairesi'nin haczi, 3.'sü 35. İcra Dairesi'nin haczi ve 4.’sü ise eski oturduğu lüks sitedeki evin 7 bin 500 TL'lik aidat borcunu ödemediği için 22. İcra Dairesi'nin koyduğu hacizdi.

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberi büyük dikkat çekti ve Deniz Seki'nin kardeşleri hemen devreye girdi. Dün itibariyle sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Serkan Seki, icra borçlarını kapattı.

"ADAM GİBİ ADAMLARIM BENİM"

Deniz Seki, kardeşlerini ne kadar sevdiğini ve özlediğini cezaevinde yazdığı ‘Mutluluğa Söz Verdim’ kitabında anlatmıştı:
"Serkan’ım, Serdar’ım. Canımın kardeş parçaları. Ah benim minik kardeşlerim. Ah benim koskocaman, dağlar gibi ardımda duran koskoca kardeşlerim. Adam gibi adamlarım benim. Size ablalık yapıp, koruyup kolladığım, yürümeye yeni yeni başladıkları günlerde ellerinden tutup kaldırdığım, ağladıklarında gözünün yaşını sildiğim kardeşlerim. Siz ne güzel büyümüşsünüz. Her erkek çocuk büyüyor. Evet, bu hayatın doğal bir sonucu… Ama her erkek büyüdüğünde adam olamıyor Serkan’ım, Serdar’ım.

Sizleri düşündükçe gözlerim dolmuyor değil. Anneme babama harika evlatlar olmakla kalmadınız, şimdiden biriniz yuvasını kurdu bile. Peki ya benim için yaptıklarınıza ne demeli? Daha önce hiç tanık olmadıkları güçlüklerle tanıştılar benim geçirdiğim zor günlerde. Benim için benim kadar, belki de daha fazla endişelendiler. Benim nefesimin yetmediği, elimin uzanmadığı her zorlukla onlar başa çıkmaya çalıştı. Ben hapis hayatı yaşarken, benim üzerime gelmek isteyen herkesle boğuştular, önüme set oldular kötülüklere karşı."

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