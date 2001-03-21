Deniz Seki'ye nişanlı darbesi

27.5.2017 - 10:59

Ayrılık bilmecesi

Tahliye için gün sayan Deniz Seki ile nişanlısı Faruk Salman’ın ayrıldığı iddia edildi. Hakan Ural, televizyon programında ilişkiyi Salman’ın bitirdiğini söyledi. Ancak bu iddia çiftin avukatı tarafından yalanlandı.

5 HAZİRAN’da tahliye olacak Deniz Seki ve nişanlısı Faruk Salman’ın ayrıldığı iddia edildi. “Aramızda Kalsın” adlı programında Hakan Ural, çiftin aşkının bittiğini öne sürdü. İlişkiyi bitiren tarafın Faruk Salman olduğunu vurgulayan Ural, “Faruk Salman’ın bu kararı almasında ailesinin büyük payı var” diye konuştu.

Salman’ın ailesinin Seki ile ilişkisine karşı olduğunu belirten Ural, “Faruk’un ayrıldığı eşi Serpil Hanım’la iki çocuğu var. Çocukları ve ailesi başından beri bu ilişkinin karşısında durdu. Faruk’un ailesi Serpil Hanım’ı kızları gibi görüyor. Ve Faruk ve Serpil Hanım’ın yeniden bir araya gelmesini istiyor. Serpil Hanım, ailede o kadar benimsendi ki kurulan şirketten kendisine 5’te 1 pay verildi” dedi.

''GERÇEĞİ YANSITMIYOR''

Hakan Ural’ın bu iddiasının ardından Deniz Seki ve Faruk Salman’ın avukatı Naim Karakaya, açıklama yaptı. Karakaya tarafından basına gönderilen açıklamada: “Deniz Seki ve Faruk Salman’ın ayrıldığına ilişkin yayın içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında görüştüğüm Faruk Salman da Deniz Seki de herhangi bir ayrılık durumu olmadığını ifade etmiştir. Faruk Salman bu konuda kimseye hiçbir görüş açıklamadığını da belirtmiştir.”

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