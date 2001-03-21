Diriliş Ertuğrul'a Baycu Noyan geri mi dönüyor?

Diriliş Ertuğrul'a Baycu Noyan geri mi dönüyor?
25.3.2017 - 12:56

Diriliş Ertuğrul'a Baycu Noyan geri mi dönüyor?

Diriliş Ertuğrul, heyecan dolu bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ederken Baycu Noyan'ın yeniden diziye girmesi şu sıralar gündemde. Peki Noyan geri mi dönecek?

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul, heyecan dolu bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.
 
Diriliş Ertuğrul'a Baycu Noyan geri mi dönüyor?
Diziye katılan yeni oyuncular ile birlikte kadrosunu geliştiren Diriliş`te izleyiciyi heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
 
    
 
Diriliş Ertuğrul'a Baycu Noyan geri mi dönüyor?
Ertuğrul`un başdüşmanı olmuştu ve Ertuğrul Bey`i çok zorlayan Noyan 2. sezonda izleyiciyle buluşmuştu.
 
 
Diriliş Ertuğrul'a Baycu Noyan geri mi dönüyor?
Dizi de kötü bir rolde oynamasına rağmen izleyici tarafından benimsenmiş, yaptığı oyunculuk ile büyük beğeni almıştı.
 
 
Diriliş Ertuğrul'a Baycu Noyan geri mi dönüyor?
Sungurtekin ile yaptığı Cenk esnasında kurtulan Noyan, Ertuğrul Bey`e saldırmış kısa süre sonra ise öldürülmüştü.
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