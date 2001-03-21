Dolgun Dudaklar İçin Lipkit Ruj

Dolgun dudaklara sahip olmak her kadının hayalidir. Kimisi için bu durum doğuştan var iken kimisi için ise dolgun dudaklara sahip olmak için eski yöntemler ile uygulamalar yapılmaktadır. Ama artık lipkit ruj sayesinde her isteyen bayan dolgun dudaklara sahip olmanım ayrıcalığını yaşayabilecek. İnce dudaklara sahip olmak çoğu zaman bayanları rahatsız ettiği için dudaklarını dolgunlaştırmak için lipkit ruj kullanmayı tercih ederler. Ruj kullanımı ile birlikte yapabileceğiniz ekstra işlemler de bulunmaktadır. Bunlara da dikkat ettiğiniz takdirde çok daha kaliteli bir görünüme sahip olabileceksiniz. Nasıl ki cildin nemlenmeye ihtiyacı var ise dudaklarında aynı şekilde nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Gün içerisinde dudaklar kuruyarak pullanmaya başlayacaktır. Ve bu yüzden de nemlendirilme ve peeling yapılması gerekmektedir. Eğer bunu yapmazsanız lipkit ruj kullandığınız zaman dudaklarınız pütürlü ve kötü bir görünüme sahip olacaktır. Bu yüzden diş fırçanızı önce zeytin yağına ve ardından üstüne biraz toz şeker serperek dudağınızı çok hafif hareketler ile fırçalamanız gerekmektedir. Bu sayede pullanan dudaklarınız dökülmeye başlayacak ve ardından da dudağınıza nemlendirici sürmeniz dudaklarınıza dolgunlaştırıcı ruju sürdüğünüz andan itibaren harika bir görünüme sahip olacaksınız.

Lipkit Likit Mat Ruj

Son zamanlarda en çok tercih edilen ruj seçeneği mat olmasıdır. Bu yüzden de hem dolgunlaştırıcı hem de mat özelliğe sahip lipkit likit mat ruj ilk tercih haline gelmeye başlamıştır. Kozmetik sektörünün giderek çeşitlenmeye başladığı günümüzde kullanıcılara bir çok seçenek sunulmuştur. Özellikle makyaj uygulaması en sık yapılan işlem olduğu için bu alan için daha fazla üretimler yapılmaktadır ki ruj seçenekleri en fazla görülendir. Ruj tercihlerinde istenilen özellikler aslında bellidir. Fakat tüm istenilen özelliklerin bir arada bulunması neredeyse hiç yoktu. Bu yüzden de lipkit bubbly üretimi gerçekleştirilmiş ve istenilen tüm özelliklerin bir arada sunulması sağlanmıştır. Bu özellikler arasının başında elbette ki dolgunlaştırıcı olması gelmektedir. Bunun hemen sonrasında ise mat formu aranan bir diğer özelliktir. Ve bir ruj da aranan en önemli özellik olan kalıcılığıdır. Siz de lipkit ruj kullanmak istiyorsanız 24 saatlik kalıcılığı olduğunu bilmelisiniz. Çünkü dolgunlaştırıcı özelliğinin bulunması nedeni ile kalıcılığı da çok önemlidir.

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