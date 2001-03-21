Ebru Şallı flaşların azizliğine uğradı

Ebru Şallı flaşların azizliğine uğradı
24.3.2017 - 00:59

Avakado rengi elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Ebru Şallı, parmağındaki tek taş yüzüğü hakkında ser verip sır vermedi.

3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni, önceki akşam Raffles İstanbul'da gerçekleşti. Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yaptığı törende 6 ayrı kategoride özel ödül verildi. Raşit Bağzıbağlı "En Stil Erkek Ödülü", Demet Şener "Sağlıklı Yaşam Ödülü", Arzum Onan "En Güzel El Ödülü", Gizem Karaca "En Güzel Cilt Ödülü", Amine Gülşe "En Güzel Göz Ödülü" ve Zerrin Tekindor "Özel Ödül sahibi oldu.

FLAŞLARIN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Ödül töreninde kendi markası adına katılım yapan Ebru Şallı, avakado rengi elbisesi ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Gazetecilerin karşısına geçen Şallı, "Bugün avakadoyu giyip geldim, ben bu renkle çok sevişiyorum" dedi.

Güzellerin ödül aldığı törende kendi formülünden bahseden ünlü isim, "Alkol ve sigara kullanmıyorum, 39 yaşındayım, bunu çok rahat söyleyebiliyorum" şeklinde konuştu.

Parmağındaki tek taş yüzüğü ile dikkati çeken Şallı, gizleyerek soruları yanıtsız bıraktı. Cem Yılmaz ile kısa süreli aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir videonun altına yorum yapan model, "Ahu Hanım ile denk gelmiş olabiliriz, bu gayet normal bir durum. Ben Cem Bey'i yıllardır takip ediyorum, yeni filmini merakla bekliyoruz ve ailece gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Şallı, transparan elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik verdi.

Haberin Fotoğrafları
Ebru Şallı flaşların azizliğine uğradı Ebru Şallı flaşların azizliğine uğradı Ebru Şallı flaşların azizliğine uğradı Ebru Şallı flaşların azizliğine uğradı
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Önceki Haber
MAGAZİN HABERLERİ
Sonraki Haber
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler

    Çok Okunan Haberler

    Son Yorumlanan Haberler
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Melek Baritoğlu
      ; ;