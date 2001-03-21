Ebru Şallı flaşların azizliğine uğradı

Avakado rengi elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Ebru Şallı, parmağındaki tek taş yüzüğü hakkında ser verip sır vermedi.

3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni, önceki akşam Raffles İstanbul'da gerçekleşti. Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yaptığı törende 6 ayrı kategoride özel ödül verildi. Raşit Bağzıbağlı "En Stil Erkek Ödülü", Demet Şener "Sağlıklı Yaşam Ödülü", Arzum Onan "En Güzel El Ödülü", Gizem Karaca "En Güzel Cilt Ödülü", Amine Gülşe "En Güzel Göz Ödülü" ve Zerrin Tekindor "Özel Ödül sahibi oldu.

FLAŞLARIN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Ödül töreninde kendi markası adına katılım yapan Ebru Şallı, avakado rengi elbisesi ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Gazetecilerin karşısına geçen Şallı, "Bugün avakadoyu giyip geldim, ben bu renkle çok sevişiyorum" dedi.

Güzellerin ödül aldığı törende kendi formülünden bahseden ünlü isim, "Alkol ve sigara kullanmıyorum, 39 yaşındayım, bunu çok rahat söyleyebiliyorum" şeklinde konuştu.

Parmağındaki tek taş yüzüğü ile dikkati çeken Şallı, gizleyerek soruları yanıtsız bıraktı. Cem Yılmaz ile kısa süreli aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir videonun altına yorum yapan model, "Ahu Hanım ile denk gelmiş olabiliriz, bu gayet normal bir durum. Ben Cem Bey'i yıllardır takip ediyorum, yeni filmini merakla bekliyoruz ve ailece gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Şallı, transparan elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik verdi.