Emrah Karaduman taburcu oldu

Eskişehir’de vereceği konser öncesi bıçaklanan ünlü DJ ve besteci Emrah Karaduman, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu.

11 Mart gecesi bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir’e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile arkadaşı Volkan Karaca, konakladıkları otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralanan Karaduman ve arkadaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Olaydan bir süre sonra Volkan Karaca taburcu olurken Emrah Karaduman günlerdir tedavi altında tutulmuştu. Bugün taburcu edilen Emrah Karaduman, hastaneden Aleyna Tilki ile birlikte çıkarak, kendilerini bekleyen araca bindi. Basın mensuplarının geçmiş olsun sözlerine teşekkür eden Karaduman, "Allah’a şükür bomba gibiyim" dedi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Burak Tekin