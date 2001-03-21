Emre Kaya'ya dolandırıcı şoku

25.5.2017 - 00:59

Ünlü popçu Emre Kaya şoförü tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya, üç yıldır şoförlüğünü yapan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Emre Kaya, Adliye çıkışında yaptığı açıklamada, üç yıldır şoförlüğünü yapan kişinin ihaneti ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Adeta şok yaşadığını vurgulayan Kaya, zanlı Y.K.’nin üç yıldır yanında şoförü olarak çalıştığını ve kendisine büyük bir güven telkin ettiğini bu nedenle dolandırılacağının aklının ucundan dahi geçmediğini dile getirdi.

Emre Kaya, Y.K.'nin kendisine 'Paranızı bankada tutmak yerine ticaret yapalım, para kazanalım. Oto kiralama işine girelim. Araç satın alıp kiraya verelim” önerisinde bulunduğunu belirterek, süreci şu şekilde anlattı: “Araç satın alması için hiçbir belgeye gerek duymadan 150 bin lira ödeme yaptım. Bu konuda şahitler de var ancak, yazılı bir belge yok. Bu paranın tesliminin ardından kendisi adeta sırra kadem bastı. Yaptığımız araştırmada araçların banka kredisi ile alındığını tespit ettik. 150 bin lira para da ortada yok. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına ‘Nitelikli Güveni Kötüye Kullanma’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldım”.
 

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