Esat Kabaklı’nın acı günü

5.6.2017 - 22:45

Türk Halk Müziği sanatçılarından Esat Kabaklı’nın 94 yaşında vefat eden babası Sıtkı Kabaklı, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Halk Müziği sanatçılarından Esat Kabaklı’nın babası Sıtkı Kabaklı(94) dün geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Bugün Sıtkı Kabaklı için öğle namazına müteakip İzzet Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Sıtkı Kabaklı ’nın cenazesi Harput’taki aile mezarlığında toprağa verildi.

Babasının uzun zamandır rahatsız olduğunu belirten Türk Halk Müziği sanatçılarından Esat Kabaklı, "Rabbim babamı yanına aldı. Allah’ım mekanını cennet eylesin. Hemşerilerimiz, dostlarımız, cenazemize ilgi gösterdiler ve bizi teselli etmeye çalışıyorlar" dedi.

İzzet Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze namazına Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Kabaklı ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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