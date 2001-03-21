Esra Erol günlük 100 bin lira kazanıyor

"Bırakacağım" Diyen Esra Erol, Günlük 100 Bin Lira Kazanıyormuş

Esra Erol'un programı bırakma kararıyla ilgili yazı kaleme alan Cengiz Semercioğlu, "Günlük 80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra 'bırakacağım' diyorsunuz" şeklinde bir ifade kullandı.

Türkiye ismi izdivaç programlarıyla anılan sunucu Esra Erol'un önceki gün programı bırakacağının açıklamasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Günlük 80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra kalkıp yok 'Bu işi yapmayacağım', yok 'Çamurla yaşayamam' falan diyorsunuz... Lütfen yapma Esra... Ya işi bırak ya sessiz kal" ifadelerine yer verdi.

İşte Semercioğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;

Esra Erol, benim sevdiğim ve programlarına verdiği emeği her zaman alkışladığım bir arkadaşım. Ama her seferinde yaptığı "Ben bu programı bırakacağım. Ben bu çamurun içinde yer almam" türünden açıklamaları inandırıcılığını kaybetti artık.

Fox TV'de olduğu yıllardan beri evlilik programı sunmayacağını söylüyor, hatta o dönemde ufak çaplı bir değişikliğe bile gitmişti. Ama baktı olmuyor, yeniden 'hard core' izdivaca döndü, hatta üzerine bir de atv'ye transfer oldu.

"SÖZLEŞMENİ UZATMASAYDIN"

İstemiyorsan yapma sevgili Esra... Kimse silah zoruyla sana bu programı yaptırmıyor.

Bu tartışmalar yeni değil ki. Bu kadar nefret ettiysen işten, keşke sezon başında sözleşmeni uzatmasaydın, "Ben bu işi yapmak istemiyorum" deseydin.

Günlük 80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra kalkıp yok "Bu işi yapmayacağım", yok "Çamurla yaşayamam" falan diyorsunuz...

Lütfen yapma Esra... Ya işi bırak ya sessiz kal...

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