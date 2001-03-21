Esra Erol Şahan Gökbakar'a çağrıda bulundu

Esra Erol Şahan Gökbakar'a çağrıda bulundu
29.3.2017 - 16:27

Önümüzdeki sezon evlilik programı sunmayacağını açıklayan Esra Erol oyunculuğa göz kırptı.

17 Mart'ta vizyona giren Tatlım Tatlım filminin özel gösterimi İstanbul'da gerçekleşti. Galaya gelemeyenler filmi başrol oyuncuları ile birlikte izledi.

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Esra Erol galaya yalnız katıldı. Şahan Gökbakar evlilik programını bırakacağını söyleyen ünlü sunucuya sosyal medya üzerinden "Hemen film çekeriz sana, bence çok iyi oynarsın. Var yetenek var" yorumu yapmıştı.

Ünlü komedyenle henüz görüşmediğini söyleyen Esra Erol, Şahan Gökbakar'ın filminde figüran bile olabileceğini söyledi.

Kaynak: Milliyet

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