Evlilik programları için flaş gelişme

Tartışmalara neden olan TV evlilik programları, Dilekçe Komisyonu’nda oluşturulan alt komisyon aracılığıyla Meclis’te mercek altına aldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik başkanlığındaki alt komisyon, RTÜK’ten reyting oranlarını, reklam gelirlerini, sunucularının program başı aldıkları ücretler ile sponsor firmalarını, TÜİK’ten de bu programlarda gerçekleşen evlilik sayısı ile boşanmalara ilişkin istatistikleri istedi.

BİR DİSİPLİN GETİRİLSİN

Meclis’te geçtiğimiz dönem ‘aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanmaların nedenlerini’ araştırmak üzere kurulan komisyonun başkanlığını yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, yasaklamayı doğru bulmadığını, bazı ilkeler getirilip yapımların yumuşatılabileceğini söyledi. Alt komisyonun son toplantısında dinlediği Keşir özetle şöyle dedi: “İlk beklenen şey yasaklansın yönünde. Yani hep sorumluluğu bir başkasının üzerine atmak diye düşünürüm bunu. Bir düzen ve disiplin getirilmesini kabul ediyorum. RTÜK, yapımcılarla bir araya gelerek, ‘Evet, belki programlar yapılabilir ama şu formatta yapılmalı’ gibi bazı ilkeler belki belirlenebilir yani yapımlar biraz yumuşatılabilir. Aile dostu kriteri belirleyip bu unvanı almayı cazibeli hale getirelim. Ekonomik teşvikler olabilir bunlar, ödüllendirme mekanizmaları olabilir.

Yani bunu ‘Devlet kapatsın, gereğini yapsın’... Tek başına biraz kaçamak bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Devlet gereğini şu anlamda yapmalı; taraflarla oturmalı ve ilkeleri belirlemeli. İlkelere uyulmadığı takdirde yaptırımlar daha sertleştirebilir, bunu kabul ediyorum ama taraflarla mutlaka bunları belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik cezalara bakıyorsunuz, o verdiğiniz cezalar o yapımlardaki bir reklamın maliyeti bile değil. Üstelik bazen reytinglerini arttırıyor. ‘Yapım ceza almış’ falan dediğinizde yapımın reklamını yapıyorsunuz bu sefer. Onun da çözüm olmadığını geçmişte gördük biz. RTÜK’ün daha uzlaştırıcı, motive edici ve ilkeleri belirleyici bir kuruluş olarak daha sık muhatap olması gerekiyor.”