Furkan Kızılay'dan 'Çocuklar Duymasın' açıklaması

'Survivor 2017'den geçtiğimiz hafta elenen oyuncu Furkan Kızılay, 'Çocuklar Duymasın' dizisi için adaya veda ettiği iddiasına yanıt verdi.

Ünlüler takımında mücadele eden Furkan Kızılay'ın, 'Surivor 2017' yarışmasından elenmesi sonrası 'Çocuklar Duymasın'ın yeniden başlayacağı haberleri çıktı.

FURKAN'DAN AÇIKLAMA

Üst üste yaşanan gelişmeler üzerine 'Furkan, dizi için mi yarışmadan ayrıldı?' sorusu gündeme geldi. Ünlü oyuncu ise bu iddiaları yalanladı.

Furkan Kızılay, sosyal medya hesabından "Dizinin tekrar çekilmesi ile ilgili birçok soru geliyor. Şu an yapılan bir anlaşma yok" açıklamasını yaptı.