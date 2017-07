Gökkuşağı Temalı Parti Fikirleri Tilki Shop’da

Gökkuşağı tabiatı gereği renkli bir olay olduğu için en renkli partiyi düzenlemek istiyorsanız, gökkuşağı temasını kullanabilirsiniz

Gökkuşağı tabiatı gereği renkli bir olay olduğu için en renkli partiyi düzenlemek istiyorsanız, Tilkishop.comaracalığı ile gökkuşağı temasını kullanabilirsiniz. Üstelik buna özel hazırlanmış ürünleri bulmak için çabalamanıza da gerek yok. Gökkuşağının renklerine sahip ürünlerden edinin ve yan yana getirin, işte bu kadar basit!

Evinizde hazırlayabileceğiniz birkaç pratik parti süslemesinden bahsedeceğiz.

Bonibon Kullanın

Renkli bonibonlar bu iş için biçilmiş kaftan. Tabağa, bardağa ya da küçük kaplara koyarak rengarenk bir sunum hazırlayabilirsiniz.



Parti Balonları Olmazsa Olmaz

Balon olmazsa olmaz. Her partinin balonlara ihtiyacı vardır, doğru ama bu partinin çok daha renkli balonlara ihtiyacı olacak. Her renkten balonlar satın alarak gökkuşağı renklerine göre sıralayabilirsiniz. İster silikon balonyapıştırıcılarıyla sabitleyin, isterseniz çift taraflı bantlar kullanın. Balonlar her zaman, her partinin kurtarıcısı olacaklar.



Renkli Atıştırmalıklar

Sofranız bu temaya uymuyorsa, üzgünüz ama çok büyük bir ayrıntı eksik demektir. Renkli gıdalar kullanarak ya da gıda boyaları ile atıştırmalıklarınızı renklendirerek sofranızı parti temasına uygun bir hale sokabilirsiniz.



Renkli İçecekler ve Sofra Setleri

Limonata, Vişne Suyu, Portakal Suyu gibi renkli içeceklerden oluşan bir stand hazırlayabilirsiniz. Standların önüne renkli sofra setleri, bardaklar ve tabaklar yerleştirerek bir ayrıntıyı daha tamamlayabilirsiniz.



Evinizde Parti Süsleri Yapın

Hazır parti malzemeleri satın alabilecek durumda değilseniz ya da el emeği işleri daha çok seviyorsanız yapmanız gerekenler uygun renkteki kağıtları ve kurdeleleri toplayıp işe koyulmak. Bulut şeklinde bir kağıt parçası ya da keçe parçası kesip, altına renkli kurdeleler tutturabilirsiniz. Bu işlemi biraz büyükçe yaparak kapı süsü, duvar süsü olarak kullanabileceğiniz gibi, daha küçük boyutlarda yapıp şiş çubuklara yapıştırarak da el süsü elde edebilirsiniz.



Tavanı Unutmayın

Etrafı süslediniz ama peki ya tavan? Çok ekonomik yollarda tavan süslemesi yapabilirsiniz. Avizenin etrafına balonlar bağlayın ve bağladığınız yerden köşelere doğru renkli kağıtlar ya da kurdeleler uzatın. Misafirleriniz nereye bakarsa baksın parti temanızın uyumunu görecek.

Gün, Cupcake Kullanma Günüdür

Hazır cupcake hamurları kullanarak onlarca cupcake hazırlayabilirsiniz. Cupcake standı ve cupcake kalıpları ile süslemek dışında, sos bölümünde hayal gücünüzü zorlayabilirsiniz. Gıda boyasıyla renklendirebileceğiniz cupcake sosları sofranızın göz bebekleri olacaklar.