Hülya Avşar'ı kalben değil bedenen aldattım

Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar’la ilgili bomba itiraflar!

Kaya Çilingiroğlu yıllar önce boşandığı Hülya Avşar ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu özel hayatına dair merak edilenleri anlattı. Çilingiroğlu, 'Olmazsa olmaz'larını sıraladı.

Sokağa çıkmıyorum. Gece hayatım biteli 15 yıl oluyor. Akşam 10'da yatıyorum. Bir de gece hayatı aşırı pahalı. Onu karşılayacak gücüm yok. Evimde, daha mütevazı yerlerde arkadaşlarımla sohbeti seviyorum.

Her kadında seksi bir taraf bulurum. Çoğunun "Suratına bakmam" dediği kadında bile! Zaten bir kadını seksi hale getirebiliyorsan iyi bir partnersin sen! Eğlenceli bir adamım. Bakarsan yakışıklı değilim. Zengin değilim. Kendime göre bir gustom var. Korumacıyım. Kadınlar için en önemli şeylerden biri budur çünkü. O yüzden ben kadın olsam Kaya Çilingiroğlu ile çıkarım.

Uzun zamandır ilk defa yalnız yaşıyorum. Çocuklarımla vakit geçiriyorum. 50'lerimdeyim ve bir 50 yıl daha yok önümde. O bilinçteyim. Evlilik defterini tamamen kapattım. Çocuk için büyük konuşmayayım. Kazara bir şey olur falan (gülüyor). Ama evlilik olmaz.

Hülya hayattaki en iyi dostum. Her durumda bilirim ki arkamda Hülya var! Beni Zehra'dan ayırmaz. Sorun, Zehra'dan sonra hayatta en sevdiği insan olarak beni söyler, eminim. 'Hülya kaderim mi acaba' diye düşünmedim değil. Ama zor! Birlikteyken kedi-köpek gibi didişiriz. Misal, Ayvalık'a yazlığa çağırır beni, "Oğlanı da al gel" der. Giderim. İlk gün sanırsın ayağımı yıkayacak. İkinci gün normale döneriz. Üçüncü gün kovar beni.

Kıskanç olsam o kadar yıl Hülya'yı taşıyamazdım. Hülya'yla beraber olduğum dönemleri düşünebiliyor musun! Günde 200 kişi arıyor. Telefonlar susmuyor. Hangi birini kıskanacaksın. Ama ayrılınca gördüm ki benim arkadaşlarım da meğer Hülya'yı beğeniyormuş... Evime gelip giden, soframa oturup yemek yiyen, sofrasına oturup yemek yediğim insanlar. Ama bunlar hep tecrübe. Üzücü tarafı şu sadece: Şaşırmıyorsun. Artık hiçbir şey beni kolay kolay şaşırtmıyor. 52 yaşındayım, hâlâ her gün bir şey öğreniyorum.

Hülya 'Berlin in Berlin' filmindeki mastürbasyon sahnesini bana söylememişti. Haberi gazeteden öğrendim. Ertesi gün de Zonguldak'ta bir konseri vardı. Hülya'yı aldım. Arabayla 280-300 kilometre hızla gidiyorum... Sırf ona eziyet edeyim diye! Hülya'nın rengi kireç gibi… Ağzını açamıyor korkudan. Böyle enteresan bir anımız olmuştu.

Olmazsa olmaz kurallarım vardır. Hiç evli bir kadınla olmadım. Bu konuda büyük de konuşurum. Zehra diye bir sevgilim olamaz. Evli bir kadınla ilişkim olamaz. 25 yaşından küçük bir kadınla bir ilişkim olamaz. Net! Bakıyorsun adam 60 yaşında, 21 yaşında bir kızla beraber. Utanır insan! Hayır, ne bulur ne paylaşırsın... 19 yaşında kızım var benim. Olacak şey mi!

Hülya'yı kalben hiç aldatmadım. Fiziki anlamda evet ama 'aldatma' o değil bence. Libido meselesi. Çok yanlış şeyler yapmış olabilirim. 27 yaşımızdan 42 yaşımıza kadar yoğun bir hayat yaşadık. Hayatımızın belki en güzel zamanlarını birlikte geçirdik. İyi ki varmış ya! Sen biraz daha böyle konuşursan, buradan kalkıp Hülya'ya gideceğim.

Kaynak: Posta