Hülya Koçyiğit Ameliyat sonrası ilk kez konuştu

27.5.2017 - 13:47

ABD'nin New York kentinde hafta başında akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat olan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, en önemli gücünün kendisi için dua eden milyonlar olduğunu belirterek, mübarek ramazan ayında onların duaları sayesinde bir an evvel iyileşip Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Hülya Koçyiğit ameliyattan sonra ilk kez konuştu!

Geçirdiği kritik operasyonun ardından iki gün yoğun bakım ünitesinde kalan ve daha sonra özel odaya alınan Hülya Koçyiğit, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hülya Koçyiğit ameliyattan sonra ilk kez konuştu!

Ameliyatı sonrası ilk kez yataktan kaldırılıp yürütülen Hülya Koçyiğit, biyopsi neticesinde akciğerinin sol lobunda kansere rastlandığını söyledi.Doktorunun acilen ameliyatla sol lobunun tamamını aldığını dile getiren Koçyiğit, "Üç saatin üstünde süren ameliyat neticesinde iki gün yoğun bakımda kaldım. Bir hayli halsizim, nefes almakta oldukça zorlanıyorum, halen dren taşıyorum.

Hülya Koçyiğit ameliyattan sonra ilk kez konuştu!

Anestezist epidural kullanmıştı, halen Ağrı kesicilerim epidural ile kontrol ediliyor. Bugün beni ayağa kaldırdılar, bir iki adım atabildim" ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit ameliyattan sonra ilk kez konuştu!

Sabırla bu zor günleri atlatacağına inandığını vurgulayan ve sevenlerine seslenen usta sanatçı, "Hemşireler, doktorlar beni iyileştirmeye çalışıyorlar ama esas ve en önemli gücüm Türkiye'de beni seven, benim için dua eden milyonlar.Bu mübarek Ramazan ayında sizlerin duaları sayesinde bir an evvel iyileşip ülkeme dönmeyi diliyorum" dedi.

New York'a 2 Mayıs'ta akciğer biyopsisi için gelen ve akciğer kanseri teşhisi konulan Koçyiğit'i eşi Selim Soydan, kızı Gülşah ve damadı Ender Alkoçlar yalnız bırakmıyor.

Kaynak: AA

 

 

 

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