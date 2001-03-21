Hülya Koçyiğit: Sıkıntım çok fazla

Türk sinemasının efsane ismi, "Hala hastanedeyim ve siz cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar. Özetle sıkıntım çok ama sabrediyorum, şükrediyorum" ifadelerini kullandı.