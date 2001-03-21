Hülya Koçyiğit: Sıkıntım çok fazla

29.5.2017 - 10:37

ABD'nin New York kentinde geride bıraktığımız hafta başında akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edilen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, sosyal medya paylaşımı ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkartılarak normal odaya alınan usta sanatçı, bir süre önce nefes almakta zorlandığını açıklamıştı. bugün yeni bir paylaşımda bulunan Koçyiğit, dayanılmaz ve şiddetli ağrılarının devam ettiğini belirtti.

Türk sinemasının efsane ismi, "Hala hastanedeyim ve siz cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar. Özetle sıkıntım çok ama sabrediyorum, şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit: Sıkıntım çok

 

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