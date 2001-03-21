Hülya Koçyiğit'ten iyi haber

ABD'nin New York kentinde, akciğerinde tümör tespit edilmesinin ardından pazartesi günü New York-Presbyterian Hospital'da ameliyat edilen sinema sanatçı Hülya Koçyiğit, yoğun bakım ünitesinden özel odaya alındı.

Koçyiğit'in 3 saat süren ameliyat sonrasında bu sabah iki gece kaldığı yoğun bakım ünitesinden özel odaya alındığı ve bir gün öncesine göre sağlık durumunun daha iyi olduğu öğrenildi.

Daha önceki değerlendirmesinde Koçyiğit'in 15 gün süreyle uçağa binemeyeceğini belirten Dr. Nasser Altorki'nin yarın yapacağı son muayenenin ardından ünlü sinema oyuncusunun hastaneden ne zaman taburcu olacağını açıklaması bekleniyor.

New York'a 2 Mayıs'ta akciğer biyopsisi için gelen ve akciğer kanseri teşhisi konulan Koçyiğit'i eşi Selim Soydan, kızı Gülşah ve damadı Ender Alkoçlar yalnız bırakmıyor.