Hülya Koçyiğit'ten iyi haber

25.5.2017 - 00:41

ABD'nin New York kentinde, akciğerinde tümör tespit  edilmesinin ardından pazartesi günü New York-Presbyterian Hospital'da ameliyat  edilen sinema sanatçı Hülya Koçyiğit, yoğun bakım ünitesinden özel odaya alındı.

Koçyiğit'in 3 saat süren ameliyat sonrasında bu sabah iki gece kaldığı  yoğun bakım ünitesinden özel odaya alındığı ve bir gün öncesine göre sağlık  durumunun daha iyi olduğu öğrenildi.

 Daha önceki değerlendirmesinde Koçyiğit'in 15 gün süreyle uçağa  binemeyeceğini belirten  Dr. Nasser Altorki'nin yarın yapacağı son muayenenin  ardından ünlü sinema oyuncusunun hastaneden ne zaman taburcu olacağını açıklaması  bekleniyor.

New York'a 2 Mayıs'ta akciğer biyopsisi için gelen ve akciğer kanseri  teşhisi konulan Koçyiğit'i eşi Selim Soydan, kızı Gülşah ve damadı Ender Alkoçlar  yalnız bırakmıyor.

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