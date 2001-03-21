İşte Sıla-Ahmet Kural aşkının fotoğrafı

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu aşkının ilk görüntüsü yayınlandı.

Geçtiğimiz ay birlikte oldukları iddia edilen Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural aşkının duyumlar dışında bir belgesi yoktu. Merakla beklenen o belge, TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında ortaya çıktı.

KABUL ETTİLER

Canlı yayınlanan programda, 34 yaşındaki ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın ve 36 yaşındaki güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu ile sıcak ve samimi fotoğrafıyla birliktelik yaşadığını kabul ettiği belirtildi.

Bodrum’da bir mekanda baş başa yemek yediği iddia edilen çift, haklarında çıkan aşk haberleri hakkında açıklama yapmamıştı.