İşte Survivor yarışmasında dün elenen yarışmacı

Survivor yarışmasında dün akşam kim elendi sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Gelen SMS oyları sonucunda adaya veda isim belli oldu. Ünlüler takımı elenen ismi duyunca büyük şok yaşadılar.. İşte Survivor'da dün akşam kim elendi sorusunun cevabı

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Survivor'da dün akşam bir dokunulmazlık oyununu daha kaybeden ünlüler takımı aralarından bir kişiyi göndermek üzere potaya 3 aday çıkardı. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? İşte bu sorunun cevabı

Survivor'da dün nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu sahne aldı. Sonucun merakla beklendiği oyunlar bayrak yarışına ve gönüllüler takımı son anda kazanan taraf oldu. Bu sonucun ardından ünlüler takımı 3. aday olarak İlhan Mansız'ı potaya koydular.

Önceki gün kaybedilen oyunun ardından Adem bireysel dokunulmazlık kolyesini almış, takım oylamasından da Sabriye'nin adı çıkmıştı. Bireysel dokunulmazlık kolyesini alan Adem, Furkan'ın ismini vermişti.

Bu sonuç ile birlikte Survivor'da bu hafta Furkan, Sabriye ve İlhan Mansız elenme adayı olmuşlardı.

Rakiplerinden daha düşük SMS oyu alarak veda eden isim Furkan oldu. Oldukça duygusal anların yaşandığı eleme gecesinde Sema ve Serhat göz yaşlarına hakim olamazken, Furkan'da ağlamaklı yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

Burada sesimi titreten Serhat ağabeyim ve Sema ablam oldu. Hayatında herşeyi kardeşi için yaptığından bahseden Furkan, burada hem ablam, hem de abim oldu. Normalde sadece kardeşim için bu duyguları beslerdim.. Sizler sayesinde bir abla bir de abi sahibi oldum. Desteğinin hep onlarla olacağını söyleyen Furkan, onları Kıbrıs'ta birlikte göreceğime inanıyorum dedi.

İlhan Mansız'ı da bir baba gibi gördüğünü belirten Furkan, 'onun hallerini tavırlarını babama çok benzetiyorum. Survivor'da da bana babalık yaptığı günler oldu. Onun da yeri ayrı' dedi..

Serhat ve Sema bu konuşmanın ardından göz yaşlarını tutamadı.. Sabriye ve Adem ile sade bir vedalaşma yapan Furkan, Sema ve Serhat'a uzun uzun sarıldı ve göz yaşları ile adadan uğurlandı.