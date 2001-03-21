İtalya’nın 5 Şehrinde Yapılması Gereken 5 Aktivite

Rüya gibi bir ülke olan İtalya gezmeye doyamayacağınız, yorulsanız dahi büyüsüne kapıldığınız şehirler arasında yorgunluğunuzu umursamadan dolaşmaya devam edeceğiniz bir ülke olma özelliğine sahiptir. Peki, İtalya’da yapmanız gereken aktiviteler yani mutlaka görmeden dönmeyeceğiniz yerler neresidir? Bu konuda sizler için bazı fikirleri aşağıda belirttik. Olurda İtalya’ya seyahat etmeyi düşünürseniz verdiğimiz tavsiyeler aklınızın bir ucunda yer ederse, emin olunuz ki hiç pişman olmasınız. İtalya 1-2 günde gezemeyeceğiniz kadar büyük bir şehirdir. Dolayısıyla her noktasını gezmek isterseniz en az 10-15 güne ihtiyacınız olacaktır.

İtalya’da görülmesi gereken birçok şehir bulunuyor. Bunların başında Roma, Venedik, Floransa, Milano, Napoli, Pisa, Toskana, Genoa ve Torino gelir. Özellikle Roma ve Venedik yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken şehirlerdir. Bahsettiğimiz bu İtalya şehirleri hakkında bir fikriniz olması muhtemel. Görülmesi gereken yapıtlar belirlidir. Ancak bu şehirlerde ana turistik noktaları görmekten fazlası var!

İtalya turları ile tarihin başkenti: Roma

Buram buram tarih kokan bu şehirde görmeniz gereken birçok gezi noktası vardır. Bunların hiçbirinden mahrum kalmamak için sizlere tavsiyemiz şehre vardığınızda Hop On & Hop Off Otobüs turu atmanız olacaktır. Roma’da bulunan en önemli yapılar, müzeler ve doğal güzellikleri 2 saat boyunca bu tur sayesinde atlamadan gezebilir, bol bol resim çekinerek gördüklerinizi ölümsüzleştirebilirsiniz.

Ayrıca Roma merkezinde yer alan Trevi Çeşmesi yani bir diğer bilinen adı ile Aşk Çeşmesi kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biridir. Roma Forumu, Kolezyum, Pantheon gibi dünya tarihini ilgilendiren yapıtlara mutlaka adım atmalısınız. Bununla birlikte Roma’da kurulan sokak pazarlarını dolaşmakta sizler için farklı bir deneyim olabilir. İtalyan yemeklerini deneyebileceğiniz tarihi restoranlarda şehri hissedebilirsiniz.

Roma’ya tur ile gitmenizi tavsiye ediyoruz, çünkü bu şehirdeki yapılar ve tarihi bilgilerini bir uzmandan dinlemek, şehri daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Sizi büyük bir araştırmadan ve rota düzenlemesinden kurtaracak en uygun fiyatlı İtalya turlarına bu adresten ulaşın.

Kanalların şehri Venedik

Dolu dolu bir gezi yapmak ve gördükleriniz karşısında büyülenmek için Venedik biçilmiş kaftan bir şehirdir. Tarihi, sanat eserleri muazzam yapısı ile her sene sayısız turisti ağılayan kent, aslında tablo gibi güzelliğe sahiptir demek doğru bir tanım olacaktır.

Venedik’te yapmanız gereken birincil aktivite kesinlikle San Marko Meydanı’nı ziyaret etmek olmalıdır. San Marko Bazilikası, PalazzoDucale ile TorroDellOrologio adı verilen saat kulesiyle çevrili olan meydan görülmeye değer bir resme sahiptir. Saat kulesine asansör ile çıkabilir ve tüm şehri tepeden izleyerek gördüğünüz manzarayı resmedebilirsiniz. Ayrıca dünyaca ünlü olan Venedik kanalında gondol ile gezebilir veya turalara katılarak kanalın çevresini keşfedebilirsiniz.

Venedik için bir rota çıkarmanıza gerek yok. Bu şehirde kaybolun. Zamanınızı Venedik’in kanallara çıkan sokaklarda yönünüzü bulmaya çalışmakla geçirin. Önemli yapıları gördükten sonra yerlilerin yaşamını keşfetmek size büyük keyif verecek.

Floransa

Dünyadaki en seçkin sanat eserlerinin yer aldığı şehir, aynı zamanda tarihi, sosyal yaşamı ve mimarisiyle de oldukça popüler bir noktadır. Nerdeyse 70’şi geçen müzeye sahip olmasından ötürü bu yönde geziyi sevenler için en doğru noktadır diyebiliriz. Floransa’ya sadece mimari yapılarını görmek için dahi gidilebilir.

Toskana

Toskana bölgesini ziyaret etmek için birçok neden sayılabilir. Gerek tarihi dokusu gerekse sahip olduğu eşsiz kırları tepeleri, eşi benzeri olmayan muhteşem sahilleri ile 7’den 70’şe her bireyi cezp edecek güzellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle Elba adası rüzgar sörfü, yelken ve kamp yapmaya elverişli olduğundan ötürü mutlaka gidilmesi gerektiği tavsiye edilir.

Pisa

Bir diğer adı Eğik kule ile gündeme gelen Pisa Kulesi 12.yüzyıla dayanan inşası ile kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biridir. Tarihi gezi aktivitenizi sürdürürken İtalya’nın sembolü haline gelen bu yapıyı da görmeden ülkenize dönmemenizi tavsiye ederiz.

Pisa Kulesi çevresine ulaştığınızda birçok kişinin yaratıcı fotoğraf çekme uğraşında olduğunu göreceksiniz. Pisa Kulesi hakkında ilginç bilgilere hakim olarak bu zevkten siz de mahrum kalmayın!

İtalya seyahati başlı başına bir yolculuğu kapsamalıdır. Başka bir ülkeye geçerken İtalya’yı da arada çıkarmak yerine İtalya turları ile bir haftalık veya daha fazla süren bir yolculuğa çıkmanızı öneririz.