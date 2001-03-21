Ivana Sert'e mahkeme şoku

Ivana Sert'e mahkeme şoku
20.3.2017 - 01:17

Ivana Sert'in sık sık aşk hayatıyla gündeme gelmesi hala soyadını kullandığı eski eşi Yurdal Sert'i kızdırdı.

Ivana Sert'e mahkeme şoku

Ünlü işadamı, 'Benim iş hayatımı zedeliyor' diyerek soyadını kullanmaması için İvana'ya dava açtı.

Ivana Sert'e mahkeme şoku

Takvim'den Halil Çilingir'in özel haberine göre sosyetik işadamı Yurdal Sert'le 10 yıllık evliliği 2013'te olaylı bir şekilde biten ünlü ikoncan, boşansa da eşinin soyadını kullanmaya devam etti.

Ivana Sert'e mahkeme şoku

Boşanmanın ardından Yurdal Sert, eski eşinin soyadını kullanmasını istemeyince Sırp asıllı Moda yorumcusu da 2014'te İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Hem eşinin soyadıyla tanınıp bir marka olduğu hem de evlenmeden önceki soyadı 'Smiljkovic'in telaffuzunun zorluğu nedeniyle başvurusu uygun görülen ünlü ikoncanın sevinci kısa sürdü.

Ivana Sert'e mahkeme şoku

'GURURUM İNCİNDİ'

Eski eşinin ilişkilerinin erkeklik gururunu incittiğini gerekçe gösteren Sert, Yargıtay'a gidip kararın iptalini istedi. Bunun üzerine işadamıyla konuşup durumu tatlıya bağlayan ünlü ikoncanın rallici Can Çelebi'yle yaşadığı aşk da onu soyadından edeceğe benziyor…

Ivana Sert'e mahkeme şoku

Geçtiğimiz hafta İvana Sert'le 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Can Çelebi eğlenmek için gittikleri İstanbul'daki bir gece kulübünde kıskançlık yüzünden birbirine girince Yurdal Sert, yeniden devreye girdi. Hâlâ kendi soyadını taşıyan eski eşinin sevgilisiyle yaşadığı olaydan rahatsız olan işadamı, iddiaya göre düğmeye bastı ve ikoncana yeniden dava açtı.

Ivana Sert'e mahkeme şoku

Yakın çevresine "İvana'nın sevgilileriyle yaşadığı kriz benim iş dünyasındaki itibarımı da zedeliyor. Sonuçta halen Sert soyadını kullanıyor ve artık buna bir son vermenin zamanı geldi" dediği öğrenildi.

Ivana Sert'e mahkeme şoku

İvana Sert'in 10 yaşındaki oğulları Ateş'i sık sık Can Çelebi'yle bir araya getirmesinden de hoşnut olmayan ünlü işadamının bu son hamlesiyle ikoncanın nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Ivana Sert'e mahkeme şoku

KIZDIRAN FOTOĞRAF
İvana Sert, sevgilisi Can Çelebi ve oğlu Ateş'le birlikte sık sık objektiflere poz verip haber olmuştu. Oğlunun Can Çelebi'yle birlikte görüntülenmesinin de Yurdal Sert'i çılgına çevirdiği öğrenildi.

Ivana Sert'e mahkeme şoku

Önceki Haber
MAGAZİN HABERLERİ
Sonraki Haber
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler

    Çok Okunan Haberler

    Son Yorumlanan Haberler
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Melek Baritoğlu
      ; ;