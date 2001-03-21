Kerimcan Durmaz ehliyetsiz araç kullanıyor

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen olan ve DJ'liğe geçiş yapan Kerimcan Durmaz'ın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.
Otomobiliyle hız yaparken çektiği videoları takipçileriyle paylaşan Durmaz'ın insanların hayatını tehlikeye attığı, ehliyetsiz bir şekilde onlarca defa araç kullandığı öğrenildi.
TRAFİK KONTROLÜNE TAKILMADI
Habertürk'ten Tarık Abdullahoğlu'nun haberine göre, İstanbul trafiğinde defalarca otomobil kullanan, otobanda hız denemeleri yapan Durmaz'ın bugüne kadar ehliyet başvurusu da yapmadığı ve şans eseri hiç trafik kontrolüne yakalanmadığı ortaya çıktı..
Durmaz, futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun milyonluk Lamborghini'siyle çekilen videolarını da paylaşıyor.