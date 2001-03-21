Mehtap Bayri : Bu benim kapalı halim

Mehtap Bayri: Bu kapalı halim

Mehtap Bayri, 40’ıncı yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Derin yırtmaçlı mini eteğiyle dikkat çeken oyuncu, “Bu kapalı halim” diye espri yaptı.Karaköy’deki Ferah Teras’ta yapılan doğum günü partisine Hande Soral, Eda Özerkan-Timur Acar, Rojda Demirer, Nursel Köse gibi ünlü isimler katıldı.

Muhabirlere arkadaşlarıyla birlikte poz veren Mehtap Bayri, kıyafeti hakkındaki sorular karşısında “Bu kapalı halim” diyerek güldü.

Hande Soral da mekana girerken “Delinin birinin doğum gününe geldim” dedi.Hande Soral da mekana girerken “Delinin birinin doğum gününe geldim” dedi.