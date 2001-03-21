Mustafa Ceceli boşandı

Ünü şarkıcı Mustafa Ceceli boşanacağını instagram hesabından duyurdu işte o açıklama

İşte o açıklama;

Mustafa Ceceli, 2008 yılında evlendiği tasarım mühendisi eşi Sinem Ceceli’den tek celsede boşandı. 6 yaşında Arın adında çocukları bulunan çift, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Mustafa Ceceli oturduğu evi ve 3 milyon lira tazminatı Sinem Ceceli’ye verdi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü popçunun cipinde bir bayan arkadaşıyla görüntülenmemek için polislerden kaçmıştı!

Bu kaçışın ardından çeşitli dedikodular magazin kulislerinde günlerce konuşulmuştu!

Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada sonucunda şarkıcı, Levent’te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirmişti...

Polis ekibi, Ceceli’yi Zincirlikuyu’da aracının önünü keserek durdurmuştu.

Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen ünlü popçu, “Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü” açıklamasını yapmıştı. Mustafa Ceceli kovalamaca sırasında yolda indirdiği DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora’ya yeni şarkısını dinlettiğini söylemişti.

VE BUGÜN!

Bu olayların ardından her kafadan ayrı sesler yükselmişti…

Kimileri bu durumun evliliği bitireceğini söylerken, bazıları ise böyle bir durumun olmadığını konuşuyordu!

Şimdi ise bu boşanma haberiyle birlikte dedikodular doğrulanmış gibi…