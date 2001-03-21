Mustafa Ceceli boşandı

26.5.2017 - 10:21

Ünü şarkıcı Mustafa Ceceli boşanacağını instagram hesabından duyurdu işte o açıklama

 İşte o açıklama;

 

 

 

Mustafa Ceceli, 2008 yılında evlendiği tasarım mühendisi eşi Sinem Ceceli’den tek celsede boşandı. 6 yaşında Arın adında çocukları bulunan çift, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Mustafa Ceceli oturduğu evi ve 3 milyon lira tazminatı Sinem Ceceli’ye verdi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü popçunun cipinde bir bayan arkadaşıyla görüntülenmemek için polislerden kaçmıştı!

Bu kaçışın ardından çeşitli dedikodular magazin kulislerinde günlerce konuşulmuştu!

 

Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada sonucunda şarkıcı, Levent’te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirmişti...

 

Polis ekibi, Ceceli’yi Zincirlikuyu’da aracının önünü keserek durdurmuştu.

Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen ünlü popçu, “Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü” açıklamasını yapmıştı. Mustafa Ceceli kovalamaca sırasında yolda indirdiği DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora’ya yeni şarkısını dinlettiğini söylemişti.

VE BUGÜN!

Bu olayların ardından her kafadan ayrı sesler yükselmişti…

Kimileri bu durumun evliliği bitireceğini söylerken, bazıları ise böyle bir durumun olmadığını konuşuyordu!

Şimdi ise bu boşanma haberiyle birlikte dedikodular doğrulanmış gibi…

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret