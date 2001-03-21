Mustafa Ceceli'den flaş Selin İmer açıklaması: Evleneceğiz...

Sosyetenin havalı güzellerinden Selin İmer ile aşk yaşadığını gösteren fotoğraflar ortaya çıkan şarkıcı Mustafa Ceceli, sessizliğini bozdu ve ilişkilerini itiraf etti.

Mustafa Ceceli, 9 yıllık eşi ve oğlunun annesi Sinem Hanım’dan 5 gün önce boşandı. Boşanmanın hemen ardından Selin İmer ile yaşadığı aşk ortaya çıktı.

Basına yansıyan fotoğrafların ardından Miami'ye giden ünlü şarkıcı, sessizliğini bozdu ve basın açıklaması ile bu aşkı doğruladı.

Ceceli'nin açıklaması şöyle:

"Öncelikle bilinmesini isterim ki bu bizim hayatımız ve atacağımız adımlarla alakalı kimseden izin almaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Defalarca dile getirmeme rağmen hala anlamak istemeyenlere bir kez daha hatırlatayım; Ahmed Hulusi bir şeyh değildir, cemaati yoktur, kimsenin hayatına karışmaz. Dolayısıyla 'birlikte yanına gitmişler' benzeri, iftiralara şaşırıyoruz. Şu anda ben Amerika'dayım Selin ise İstanbul'da. Aldığımız ortak kararı sizlerle de paylaşmak isteriz. Dönünce evleneceğiz." (Posta)