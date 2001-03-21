Mustafa Ceceli'den takipçilerine sert tepki

Mustafa Ceceli'den takipçilerine sert tepki
12.6.2017 - 11:07

Boşandıktan sonra Amerika-Miami'ye giden Mustafa Ceceli dün Türkiye'ye döndü.

Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi Sinem Ceceli’den geçtiğimiz ay boşanmış, ayrıldıktan 5 gün sonra sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Boşanmanın ardından Amerika-Miami’ye tatile giden Mustafa Ceceli dün Türkiye’ye döndü ve soluğu oğlu Arın’ın yanında aldı.

Mustafa Ceceli oğluna koştu
 

Oğlu ile hasret gideren Ceceli, fotoğraflarını ‘Çok şükür kavuştuk Arın'cıkla… Özlemek özlemek çok çok özlemek’ notuyla sosyal medyada paylaştı. Daha sonra babasının evine gidip kardeşi Sinan Ceceli’nin doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı ailesiyle birlikte mutluluk pozu verdi.

Mustafa Ceceli oğluna koştu

MUSTAFA CECELİ’DEN TAKİPÇİLERİNE TEPKİ

Paylaştığı fotoğraflara gelen sert mesajlar yüzünden bir hayli morali bozuk olan Ceceli’nin ‘Hiç bir bilginiz olmayan konular hakkında yorum yapmamayı öğrenemediğiniz için size yorum yok’ mesajı dikkat çekti.

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