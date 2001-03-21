Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi aynı cemaatten

5 gün önce eşinden boşandığını açıklayan Mustafa Ceceli'nin sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım'dan 5 gün önce boşandığını açıklamıştı. Oturdukları evi eski eşine verdi ve 3 milyon lira da tazminat ödedi.
Posta gazetesinin haberine göre 37 yaşındaki Mustafa Ceceli sosyetenin havalı güzellerinden 32 yaşındaki Selin İmer ile aşk yaşıyor.
Selin İmer bugüne kadar sosyetik playboylarla yaşadığı aşklarla gündeme gelmişti.
Ceceli'nin yeni sevgilisinin "Şeyhim" dediği ABD'de yaşayan Ahmed Hulusi'nin cemaatinden olması dikkatlerden kaçmadı.