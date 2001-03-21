Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi aynı cemaatten

5 gün önce eşinden boşandığını açıklayan Mustafa Ceceli'nin sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım'dan 5 gün önce boşandığını açıklamıştı. Oturdukları evi eski eşine verdi ve 3 milyon lira da tazminat ödedi.