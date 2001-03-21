Nazan Öncel'in gözyaşları

Şarkıcı Nazan Öncel’in eşi Akşit Togay son yolculuğuna uğurlandı. 6 gün önce eski eşini kaybeden ve bir haftada iki acı gün yaşayan ünlü sanatçının hayli bitkin olduğu görüldü.

Nazan Öncel’in eşi Akşit Togay, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Akşit, bugün öğle namazına müteakiben KemerburgazCamii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Nazan Öncel'in yanı sıra komşuları, arkadaşları, sevenleri ve sanat camiasından Nükhet Duru katıldı. Taziyeleri Akşit’in kayınbiraderi Cihangir Hekim ve eşi Nazan Öncel kabul etti. Akşit’in Berdan Togay adında Amerika'da yaşayan tek çocuğu olduğu ve cenazeye sağlık problemleri nedeniyle katılamadığı öğrenildi.

ÖNCEL, CEMAATLE BERABER SAF TUTUP CENAZE NAMAZI KILDI

12 yıl evli kaldığı ve oğlu Serkan Öncel’in babası olan eski eşi Salih Öncel’i de 6 gün önce kaybeden ve son bir haftada iki acı gün yaşayan ünlü sanatçının hayli yorgun ve kederli olduğu görüldü. Nazan Öncel ayakta durmakta zorluk çekerken, sanatçı dostu Nükhet Duru onun yanından bir an olsun ayrılmadı. Öncel, basın mensuplarına konuşmak istemezken, Nükhet Duru da herhangi bir açıklama yapmadı. Öncel, hayat arkadaşının cenaze namazına iştirak ederek, cemaatle beraber saf tutup namaz kıldı.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Akşit’in cenazesi sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşınarak, defnedilmek üzere Kemerburgaz Mezarlığı’na götürüldü.